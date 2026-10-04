UP Special TET 2026: यूपी स्पेशल टीईटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि Special TET Exam Form भरने की लास्ट डेट आज यानी 4 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में टीईटी में फेल होने वाले कार्यरत शिक्षकों के साथ ही विशेष शिक्षक (CWSN) अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए तुरंत ही आवेदन कर लें। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ निर्धारित फीस अवश्य जमा करें, नहीं तो फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस डेट तक कर सकते हैं सुधार जिन उम्मीदवारों से यूपी स्पेशल टीईटी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती हो गई है वे 8 अक्टूबर 2026 तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 8 अक्टूबर तक ओपन रहेगी।

स्पेशल टीईटी एग्जाम के लिए पात्रता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी कार्यरत शिक्षकों को वर्ष 2028 तक टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षकों को ज्यादा मौके देने के लिए स्पेशल टीईटी एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 और Special Educator CWSN के 2500 कार्यरत शिक्षक स्पेशल टीईटी एग्जाम में भाग ले सकते हैं

फॉर्म भरने का तरीका यूपी स्पेशल टीईटी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर Special TET आवेदन पर क्लिक करें।

New Candidate के नीचे क्रिएट योर OTR ID पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

इसके बाद Sign In पर क्लिक करने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।

कैटेगरी वाइज निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।

प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। UP Special TET Application Form 2026

Notification PDF link कितनी लगेगी फीस जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ 1000 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए फीस 300 रुपये निर्धारित की गई है। शुक्ल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा जा सकता है।