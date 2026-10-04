उत्तराखंड के गांवों में अब एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये सभी सरकारी सेवाएं, बनेंगे इंटीग्रेटेड स्मार्ट विलेज सेंटर 

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड के गांवों में अब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए बार-बार ब्लाक, तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी सेवाओं की आसान और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फार इंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड) आयोग ने इंटीग्रेटेड स्मार्ट विलेज सेंटर की मुहिम को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है।

इनके माध्यम से ग्रामीणों को गांव में एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी के साथ ही उनकी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। सेतु आयोग की पहल पर पंचायतीराज समेत अन्य रेखीय विभागों के समन्वय से तीन गांवों तिलवाड़ी (देहरादून), नकोट (चंबा) व कनवाड़ (देवीधुरा) में पायलट आधार पर इंटीग्रेटेड स्मार्ट विलेज सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।