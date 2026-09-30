सितंबर की भारी बारिश ने उत्तराखंड में मानसून के आंकड़ों को किया सामान्य

विजय जोशी, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में सितंबर की बारिश ने इस बार पूरे मानसून सीजन के आंकड़ों को सामान्य कर दिया। इस माह प्रदेश में औसत 302.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि सामान्य बारिश 182.4 मिलीमीटर होती है।

यानी सितंबर में बारिश सामान्य से 66 प्रतिशत अधिक रही। खास बात यह है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में औसत वर्षा सामान्य से 421 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई, जिससे महीने के अंतिम दिनों में बारिश का जोर असाधारण रूप से बढ़ा।

हालांकि, एक जून से 30 सितंबर तक पूरे मानसून सीजन को देखें तो प्रदेश में कुल औसत वर्षा 1269.2 मिलीमीटर रही, जबकि सामान्य औसत 1162.7 मिलीमीटर है। इस तरह मानसून सीजन में वर्षा सामान्य से केवल नौ प्रतिशत अधिक रही।

मौसम विभाग की वर्षा श्रेणियों के लिहाज से यह सामान्य वर्षा की श्रेणी में आता है। सितंबर के आंकड़ों में सबसे अधिक बारिश नैनीताल में 501 मिमी दर्ज हुई, जो सामान्य 261.7 मिमी के मुकाबले 91 प्रतिशत अधिक है। चंपावत में 425.2 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 84 प्रतिशत अधिक रही। ऊधमसिंह नगर में 414.7 मिमी और बागेश्वर में 377.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। वर्षा विचलन के लिहाज से बागेश्वर सबसे आगे रहा, जहां सितंबर में सामान्य से 191 प्रतिशत अधिक बारिश हुई।

इसके बाद चमोली में 174 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 171 प्रतिशत और ऊधमसिंह नगर में 124 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके विपरीत सितंबर में भी कोई जिला सामान्य से कम वर्षा वाला नहीं रहा। पौड़ी में बारिश सामान्य के करीब रही, जबकि देहरादून में 248.2 मिमी बारिश के साथ सामान्य से 14 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज हुई।