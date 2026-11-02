उत्तराखंड में ग्रामीण-सीमावर्ती क्षेत्रों में बनेंगी 528 सड़कें और 19 पुल, पहाड़ों पर आवागमन होगा बेहतर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण व सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्कता को मजबूत करने के लिए 3,172 किमी लंबाई की 528 सड़कों और 19 पुलों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चतुर्थ चरण के द्वितीय चरण के तहत राज्य सरकार के इन प्रस्तावों को अंतिम मूल्यांकन एवं स्वीकृति के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है।

केंद्रीय मंत्री चौहान के अनुसार प्रस्तावों पर 30 सितंबर 2026 को तकनीकी-आर्थिक समिति की बैठक में विचार किया गया। आवश्यक अनुमोदन के बाद इन्हें अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने ग्रामीण सड़क संपर्कता मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना भी की।

मुख्यमंत्री धामी ने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए कहा कि योजना से दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। 2026-27 के लिए 333 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि पीएमजीएसवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड के लिए 333 किमी सड़क निर्माण का भौतिक लक्ष्य एवं 420 करोड़ का वित्तीय आवंटन तय किया गया है।