उत्तराखंड मौसम अपडेटः तीन दिन बाद बारिश से राहत के आसार, यात्रा मार्गों पर सतर्कता जरूरी
उत्तराखंड में लगातार तीन दिनों से जारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ा है।
समय कम है?
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जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को सुबह कई इलाकों में धूप खिलने के बाद दोपहर में मौसम ने करवट ली और कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई।
लगातार बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं, निचले इलाकों में सड़कों को नुकसान पहुंचने के साथ हाल में किया गया पैचवर्क भी कई जगह उखड़ गया। नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, आज से वर्षा से कुछ राहत मिलने के आसार हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में जगह-जगह मौसम ने दुश्वारी बढ़ा दी हैं। केदारनाथ मार्ग पर बोल्डर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम की स्थिति को देखते हुए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा भी फिलहाल रोकी गई है।
प्रशासन और संबंधित विभाग मार्गों एवं मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है।
हालांकि, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं प्रदेश के शेष जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गरज के साथ बौछार होने की संभावना है।
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पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। लगातार बारिश के कारण संवेदनशील पर्वतीय मार्गों पर भूस्खलन और बोल्डर गिरने की आशंका को देखते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार हुई बारिश के चलते ज्यादातर क्षेत्रों में पारा भी सामान्य से कम बना हुआ है।
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|देहरादून
|27.3
|18.7
|ऊधमसिंह नगर
|19.6
|22.3
|मुक्तेश्वर
|16.6
|12.4
|नई टिहरी
|22.5
|10.8
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