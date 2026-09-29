उत्तराखंड मौसम अपडेटः तीन दिन बाद बारिश से राहत के आसार, यात्रा मार्गों पर सतर्कता जरूरी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को सुबह कई इलाकों में धूप खिलने के बाद दोपहर में मौसम ने करवट ली और कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई।

लगातार बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं, निचले इलाकों में सड़कों को नुकसान पहुंचने के साथ हाल में किया गया पैचवर्क भी कई जगह उखड़ गया। नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, आज से वर्षा से कुछ राहत मिलने के आसार हैं।