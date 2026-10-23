उत्तराखंड में नौकरी का मौका, आगामी मार्च तक रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती होंगे प्राथमिक शिक्षक

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वर्ष 2027 तक की संभावित रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। इसके बाद ही इन पदों की गणना करते हुए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा।

शिक्षा मंत्री डा. रावत ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रवीन्द्र जुगरान के साथ हुई मुलाकात में यह बात कही। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जुगरान ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शीघ्र विज्ञप्ति जारी करने का अनुरोध किया।