राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में शीतलहर और पाले की आशंका के बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों और संकटग्रस्त लोगों की पहचान कर आवश्यक इंतजाम करने को कहा है। बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और बेघर लोगों के लिए गर्म कपड़े, कंबल, भोजन और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दे रहे हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिलों से ग्राम स्तर तक त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय होंगे।

विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके संपर्क विवरण आपातकालीन परिचालन केंद्रों को दिए जाएंगे। मौसम विभाग की चेतावनियां समय पर पहुंचाने और मौसम, यातायात, बिजली-पानी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के निर्देश हैं। रैन बसेरों और अस्थायी आश्रयों में गर्म पानी, रोशनी, शौचालय और प्राथमिक उपचार उपलब्ध होगा।