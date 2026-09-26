उत्तराखंड में बिजली संकट: टोंस में 59 और यमुना में 49% घटा पानी, उत्पादन में मुश्किल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । मानसून की विदाई से पहले वर्षा थमने का असर उत्तराखंड की नदियों के जलप्रवाह पर नजर आने लगा है। 17 सितंबर के बाद वर्षा में अचानक कमी आने से विभिन्न नदियों में जलस्राव पिछले वर्ष की तुलना में काफी घट गया है।

टोंस नदी में करीब 59 व यमुना में 49 प्रतिशत जलस्राव कम हुआ है। भागीरथी में 20 प्रतिशत तथा गंगा में पशुलोक बैराज पर करीब नौ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। नदियों के घटते प्रवाह ने विद्युत उत्पादन की चुनौती बढ़ा दी है। प्रदेश में पीक आवर्स में 350 मेगावाट बिजली की कमी के पीछे यह एक बड़ी वजह है।