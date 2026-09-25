उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट: 350 मेगावाट की कमी से शहरों में ढाई घंटे तक कटौती

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में 350 मेगावाट विद्युत की कमी के बीच औसतन 2.33 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिदिन कम मिल रही है। इसे बिजली कटौती से पूरा किया जा रहा है। यूपीसीएल के अनुसार मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण और छोटे शहरों में निर्धारित अवधि के लिए बिजली आपूर्ति रोककर व्यवस्था को सुचारू बनाया जा रहा है।

औद्योगिक आपूर्ति में स्टील फर्नेस को सबसे ज्यादा रोस्टरिंग का सामना करना पड़ रहा है। इन इकाइयों में पिछले दिनों 14 से 15 घंटे तक की रोस्टरिंग हुई, जो अब पांच से छह घंटे पर आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब तीन घंटे, वहीं बड़े शहरों में रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर में एक घंटे से लेकर ढाई घंटे तक की रोस्टरिंग हो रही है।



जलविद्युत उत्पादन घटने से बढ़ा दबाव

मौजूदा संकट की बड़ी वजह जलविद्युत उत्पादन में कमी है। 19 से 23 सितंबर के दौरान पीक आवर्स में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का उत्पादन पिछले वर्ष के करीब 1094 मेगावाट से घटकर 912 मेगावाट रह गया। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की दो यूनिट तकनीकी कारणों से बंद होने से भी 100 मेगावाट क्षमता उपलब्ध नहीं हो पा रही है।