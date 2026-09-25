देहरादून के विकासनगर में पहाड़ की चोटी पर शिव का धाम... जहां पहुंचकर ठहर जाता है मन

जागरण संवाददाता, विकास नगर। पहाड़ की ऊंची चोटी... चारों ओर पसरी हरियाली... बादलों से अठखेलियां करता आसमान और दूर तक दिखाई देती पछवादून की खूबसूरत वादियां। इस शांत वातावरण के बीच जब घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है तो मन अनायास ही अध्यात्म की ओर खिंच जाता है। यह दृश्य है विकासनगर ब्लॉक के मटोगी गांव में स्थित ध्यान धारेश्वर महादेव मंदिर का, जहां इन दिनों श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ रही है।

यह सिर्फ भगवान शिव की आराधना का स्थल नहीं है, बल्कि प्रकृति, ध्यान और अध्यात्म का ऐसा संगम है, जहां कुछ पल बिताना भी मन को सुकून देता है। पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित मंदिर से चारों ओर दिखाई देने वाला विहंगम दृश्य यहां आने वाले श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

यहां आकर पूजा के साथ ध्यान में भी रम जाते हैं श्रद्धालु ध्यान धारेश्वर महादेव मंदिर का नाम ही इसकी खासियत को बयां करता है। यहां भगवान शिव के दर्शन और पूजा-अर्चना के साथ श्रद्धालु शांत वातावरण में योग और मेडिटेशन भी करते हैं। शहरों की आपाधापी से दूर पहाड़ों के बीच कुछ समय ध्यान में बिताना लोगों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है।

मंदिर परिसर में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल के काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ क्षेत्र में स्थापित शिव प्रतिमा के स्वरूप और आकार से प्रेरित है।

मटोगी के अलावा लांघा, पास्टा, पिपलसार, खुलेत और मदरसू क्षेत्र के लोगों की भी मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। सावन के महीने में यहां शिवभक्तों की आवाजाही और बढ़ जाती है। पहाड़ की चोटी से दिखता है पछवादून का मनमोहक नजारा ध्यान धारेश्वर महादेव मंदिर की खूबसूरती केवल इसकी धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे खास बनाती है। मसूरी के प्रसिद्ध भादराज मंदिर के पीछे ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर से पछवादून क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है।

नीचे दूर तक फैली पहाड़ी ढलानें, हरियाली से ढके जंगल और बदलते मौसम के साथ बदलता आसमान यहां आने वाले हर व्यक्ति को कुछ देर ठहरने के लिए मजबूर कर देता है। यही वजह है कि मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ प्रकृति प्रेमियों की भी रुचि बढ़ रही है।

‘यहां की आबोहवा अलग ऊर्जा देती है’ मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं देहरादून निवासी माधुरी के लिए यह जगह धार्मिक आस्था के साथ आत्मिक शांति का भी अनुभव है। वह बताती हैं, “मटोगी गांव स्थित ध्यान धारेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद यहां की आबोहवा और सकारात्मक वातावरण मन को अलग तरह की ऊर्जा देता है। योग और मेडिटेशन के लिए यह बेहद शांत और उपयुक्त स्थान है।”

मंदिर पहुंचकर सामने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और दूर तक दिखाई देती पहाड़ों की श्रृंखलाएं इस अनुभव को और खास बना देती हैं। यहां आस्था है, तो प्रकृति भी है; पूजा है, तो ध्यान भी है; धार्मिक विश्वास है, तो मानसिक शांति की तलाश भी।

पछवादून की धार्मिक पहचान में जुड़ रहा नया अध्याय ध्यान धारेश्वर महादेव मंदिर धीरे-धीरे पछवादून क्षेत्र की धार्मिक पहचान के साथ एक ऐसे आध्यात्मिक स्थल के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है, जहां श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के साथ प्रकृति की शांति का अनुभव कर सकते हैं।