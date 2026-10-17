उत्तराखंड में टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी, लगेगा 1000 का जुर्माना

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी को भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। सड़क दुर्घटनाओं में पीछे बैठी सवारियों के घायल होने और मृत्यु के मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग इस नियम का सख्ती से पालन कराने की तैयारी कर रहा है।

नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग का जोर केवल चालक ही नहीं, बल्कि उसके साथ यात्रा करने वाली सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसमें एक बात जो सामने आई है वह यह है कि बिना हेलमेट चालक व उनके पीछे बैठने वाले सवार सड़क दुर्घटनाओं में हताहत अधिक होते हैं। यह भी पाया गया है कि अधिकांश में चालक तो हेलमेट पहनने के कारण बच जाता है लेकिन पीछे बैठी सवारियां गंभीर रूप से चोटिल होती हैं।

सिर में चोट लगने से बढ़ जाता है जान जाने का खतरा हेलमेट नहीं पहनने की स्थिति में सिर में चोट लगने से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि अब बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामलों में चालान की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष बिना हेलमेट के 2.98 लाख चालान हो चुके हैं। गत वर्ष यह संख्या 1.57 लाख थी।