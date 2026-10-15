पत्नी को दूसरे आदमी संग देख भड़के पति और ससुर, बीच सड़क पर हेलमेट से पीटा... चुनरी से घोंटा गला

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। देहरादून के रायवाला क्षेत्र से एक दूसरे व्यक्ति के साथ हरिद्वार पहुंची महिला को उसके पति और ससुर ने रानीपुर मोड़ के पास रोक लिया।

आरोप है कि दोनों ने महिला के सिर पर हेलमेट से हमला किया और चुन्नी से गला घोंटने का प्रयास किया। बीच-बचाव करने आए दूसरे व्यक्ति को भी लात-घूंसों से पीटा और उसके गुप्तांग पर हमला किया। महिला ने पति और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

पति और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस के अनुसार, महिला दूसरे व्यक्ति के साथ हरिद्वार आई थी। इसी दौरान उसका पति अपने पिता के साथ वहां पहुंच गया। दोनों ने रानीपुर मोड़ के पास महिला और उसके साथ मौजूद व्यक्ति को रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर महिला के सिर पर हेलमेट से हमला किया। आरोप है कि चुन्नी से गला घोंटने का प्रयास किया।