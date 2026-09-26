उत्तराखंड में पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित, 3922 रिक्त पदों पर इस तारीख को होगा मतदान
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के 3922 रिक्त पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है। 30 सितंबर से नामांकन ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, जागरण। देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त चल रहे 3922 पदों के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया 30 सितंबर को नामांंकन पत्र दाखिल करने के साथ होगी।
12 अक्टूबर को मतदान होगा। 14 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। आयोग की अधिसूचना के बाद शनिवार को जिलाधिकारियों ने भी उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछले वर्ष हुए थे।
इसमें बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ही ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रह गए थे। बाद में उपचुनाव के बाद भी ग्राम पंचायत सदस्यों के 3890, ग्राम प्रधानों के 23 व क्षेत्र पंचायत सदस्य के नौ पद फिर भी विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए।
इनमें हरिद्वार जिले के ग्राम पंचायत सदस्य के 13 व ग्राम प्रधान के तीन पद भी शामिल हैं। इस बीच रिक्त पदों पर उपचुनाव को लेकर मामला उच्च न्यायालय में भी गया। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने रिक्त पदों के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया है।
यह है उपचुनाव का कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपचुनाव के लिए 30 सितंबर व एक अक्टूबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। तीन अक्टूबर को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि चार अक्टूबर को सुबह 10 से अपराह्न तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
पांच अक्टूबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। 12 अक्टूबर को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। 14 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से मतगणना होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन से लेकर चुनाव चिह्न आवंटन और मतगणना से संबंधित कार्य संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों में होंगे।
इन पदों पर होना है चुनाव
|जिला (District)
|ग्राम पंचायत सदस्य
|ग्राम प्रधान
|क्षेत्र पंचायत सदस्य
|पौड़ी
|1103
|08
|00
|अल्मोड़ा
|858
|00
|01
|टिहरी
|529
|04
|01
|पिथौरागढ़
|284
|02
|00
|चमोली
|279
|06
|01
|नैनीताल
|207
|01
|02
|उत्तरकाशी
|199
|01
|02
|ऊधम सिंह नगर
|108
|00
|00
|रुद्रप्रयाग
|107
|01
|00
|चंपावत
|90
|00
|00
|देहरादून
|65
|00
|01
|बागेश्वर
|61
|00
|01
|हरिद्वार
|14
|03
|00
|कुल (Total)
|3,904
|26
|09
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