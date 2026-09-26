देहरादून: लेनदेन विवाद में महिला के अपहरण का किया था प्रयास, अब पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपिता गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। सहस्त्रधारा रोड पर महिला के अपहरण का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपिता को गिरफ्तार किया है। पैसे के लेनदेन के विवाद के चलते आरोपिता ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर डराने के उद्देश्य से अपहरण का प्रयास किया गया था।

मामले में अपहरण का प्रयास करने वाले चार आरोपित अभी फ़रार है। शनिवार को एसपी देहात जया बलोनी ने प्रेसवार्ता कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मंगलवार की सुबह बेटी को स्कूल के लिए बस में छोड़ने जा रही महिला सुषमा को काले रंग की स्विफ्ट कार में आए आरोपित अपहरण कर ले जाने का प्रयास करने लगे।