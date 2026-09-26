दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कारिडोर पर हादसे में कारोबारी के पुत्र की मौत, क्रेटा का दरवाजा खोलते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कारिडोर पर बागपत के अग्रवाल मंडी टटीरी इंटरचेंज के पास शुक्रवार देररात सड़क हादसे में सहारनपुर के नुमाइश कैंप निवासी कारोबारी के इकलौते बेटे की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब वह शौच के बाद गाड़ी का दरवाजा खोल रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपनी क्रेटा कार से दोस्त से मिलने दिल्ली जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया।

नुमाइश कैंप निवासी कारोबारी विजय धवन का 30 वर्षीय इकलौता बेटा राघव धवन शुक्रवार को अपनी क्रेटा कार से दिल्ली के लिए निकला था। बताया गया कि वह अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था। घटना शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर पर अग्रवाल मंडी टटीरी इंटरचेंज के पास पहुंचने पर उसकी कार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि राघव गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हादसे की जांच करते हुए टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान हो सके।