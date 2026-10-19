उत्तराखंड में अब खुली मिठाइयों पर निर्माण और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, देहरादून। त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाई खरीदने वालों के हित की खबर है। अब दुकानों में खुली मिठाइयां खरीदते समय ग्राहक उनकी ताजगी और उपयोग की अवधि की जानकारी भी ले सकेंगे।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने आगामी 26 अक्टूबर से प्रदेश में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिठाई की दुकानों के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए सजी रहती थीं, लेकिन ग्राहक यह नहीं जान पाते थे कि उन्हें कब बनाया गया और वे कितने समय तक खाने योग्य हैं। विभाग के अनुसार, मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती है।