उत्तराखंड में नीट पीजी काउंसलिंग 21 अक्टूबर से शुरू, 484 सीटों पर होंगे दाखिले

जागरण संवाददाता, देहरादून। नीट पीजी की पहले चरण की राज्य स्तरीय काउंसलिंग 21 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला चरण दो नवंबर तक चलेगा। पीजी में दाखिले के किए चार चरण में काउंसलिंग होनी है और पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण में आवंटित सीटों पर दाखिले की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 14 से 23 नवंबर तक चलेगी। इस चरण में दाखिले की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। तीसरे चरण की काउंसलिंग चार से 12 दिसंबर तक होगी।