दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसा: आगरा से मसूरी जा रहे थार सवार तीन युवकों की मौत, दो घायल

संवाद सहयोगी, नागल (सहारनपुर)। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बेलड़ा जुनारदार के निकट गोल चक्कर पर तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी ओर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो का उपचार शुरू कर दिया गया।

हादसा बेलड़ा जुनारदार के निकट गोल चक्कर पर हुआ। थार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जाकर पलट गई। दुर्घटना में कार सवार पांचों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।