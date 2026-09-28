उत्तराखंड के 36 युवा पर्वतारोही तीन हिमालयी चोटियों पर फहराएंगे तिरंगा, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया विदा

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। हिमालय की ऊंचाइयों को नापने और साहसिक पर्यटन को नई पहचान देने के संकल्प के साथ उत्तराखंड के 36 युवा पर्वतारोही तीन प्रतिष्ठित चोटियों पर तिरंगा फहराएंगे।

सोमवार को हिमालयन कल्चर सेंटर से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने तीनों पर्वतारोहण अभियान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और भारतीय पर्वतारोहण संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन अभियानों में 12-12 सदस्यों के तीन दल शामिल हैं।

पर्वतारोही माउंट भागीरथी-द्वितीय (6512 मीटर), माउंट पंचाचूली-प्रथम (6355 मीटर) और माउंट स्वर्गारोहिणी-प्रथम (6252 मीटर) की चोटियों पर आरोहण करेंगे। भागीरथी-द्वितीय दल का नेतृत्व दशरथ सिंह रावत, स्वर्गारोहिणी-प्रथम दल का लता बिष्ट और पंचाचूली-प्रथम दल का नेतृत्व विजय सिंह रौतेला कर रहे हैं।

अभियान का खास पहलू स्वर्गारोहिणी-प्रथम के लिए रवाना हुआ 12 सदस्यीय दल है, जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी की महिला पर्वतारोही शामिल हैं। अभियान दलों को रवाना करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्वतारोहण केवल शिखर तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और नेतृत्व की परीक्षा भी है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवा प्रशिक्षित पर्वतारोही, गाइड और एडवेंचर प्रोफेशनल बनकर रोजगार के नए अवसर हासिल करें।