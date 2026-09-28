देहरादून में इन्फ्लुएंजा H1N1 के सात नए मामले, डेंगू के कुल 222 मरीज

जागरण संवाददाता, देहरादून। मौसम में बदलाव के बीच इन्फ्लुएंजा एच1एन1 संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रविवार को जिले में जांचे गए 58 सैंपल में सात लोगों में एच1एन1 संक्रमण की पुष्टि हुई।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार एच1एन1 के अब तक 2169 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें 648 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुल संक्रमितों में 606 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 40 मरीज सक्रिय हैं। दो मरीजों की मृत्यु हुई है, जिनका डेथ ऑडिट किया गया है।

कुल 648 मामलों में 346 पुरुष और 302 महिलाएं हैं। वहीं, आयु वर्ग के आंकड़ों में 41 से 50 वर्ष और 71 से 80 वर्ष आयु वर्ग में भी मामले सामने आए हैं। वहीं, कोविड जांच में नया संक्रमित नहीं मिला।