उत्तराखंड से मानसून की शनिवार को विदाई की संभावना , तापमान में वृद्धि और कोहरे का अनुमान

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के संपूर्ण हिस्सों से मानसून के प्रस्थान कर सकता है। इसके साथ ही शनिवार को राज्यभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को अक्टूबर में भी गर्मी व उमस का अहसास हो रहा है।