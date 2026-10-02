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उत्तराखंड से मानसून की शनिवार को विदाई की संभावना , तापमान में वृद्धि और कोहरे का अनुमान

By Vijay Joshi Edited By: Rahul Chauhan
Published: Fri, 02 Oct 2026 10:44 PM (IST)

अगले 24 घंटों में पूरे उत्तराखंड से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, जिससे प्रदेश में मौसम ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के संपूर्ण हिस्सों से मानसून के प्रस्थान कर सकता है। इसके साथ ही शनिवार को राज्यभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को अक्टूबर में भी गर्मी व उमस का अहसास हो रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं छिछले से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है।

हालांकि, अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मानसून की विदाई के बाद अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है।

हालांकि, मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहने वाला है। आगामी बुधवार को प्रदेश में फिर वर्षा के आसार बन रहे हैं। मौसम में बदलाव के साथ सुबह और रात के तापमान में अंतर बढ़ने की संभावना है।

शनिवार का अनुमानित तापमान

शहर अधिकतम (°C) न्यूनतम (°C)
देहरादून 33.0 20.4
पंतनगर 34.4 20.6
मुक्तेश्वर 23.0 14.6
नई टिहरी 24.8 12.1

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