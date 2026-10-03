उत्तराखंड में मानसून की विदाई, अब पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा तेवर, येलो अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बने शुष्क मौसम के बीच शनिवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने प्रदेश से औपचारिक रूप से विदाई ले ली। मौसम विभाग ने राज्य के संपूर्ण हिस्सों से मानसून के प्रस्थान की घोषणा कर दी है।

इस बार प्रदेश में मानसूनी औसत वर्षा सामान्य रही। हालांकि, मानसून की विदाई के साथ मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहने वाला है। अगले एक-दो दिनों में संभावित पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम फिर करवट ले सकता है।

शनिवार को देहरादून समेत मैदानी और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर मौसम साफ और शुष्क रहा। तेज धूप के कारण तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कुछ अधिक रह सकता है।