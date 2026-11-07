कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू गिरफ्तार, जातिसूचक शब्दों का आरोप

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी की ओर से लगाए गए जातिसूचक टिप्पणी और उत्पीड़न के आरोपों के मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। न्यायालय से गैर जमानती वारंट हासिल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की।

बरेली से किया गिरफ्तार

रेखा आर्या ने 15 अक्टूबर को देहरादून की कैंट कोतवाली में पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया गया था। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के लिए तीन नोटिस भेजे जाने के बावजूद गिरधारी लाल जांच में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद न्यायालय से गैर जमानती वारंट हासिल किया गया। उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी थी।