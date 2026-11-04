कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति साहू के खिलाफ मिले अहम सबूत, गैर-जमानती वारंट जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या व उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को गिरधारी लाल उर्फ साहू के विरुद्ध कई अहम साक्ष्य हाथ लगे हैं।

इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी है। पूर्व में ही पुलिस गिरधारी लाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट प्राप्त कर चुकी है। अब वारंट जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

लगातार जांच में जुटी एसआईटी जानकारी के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी लगातार जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान टीम को ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जो आरोपित के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। इन साक्ष्यों के मिलने के बाद पुलिस ने गिरधारी लाल की गिरफ्तारी को प्राथमिकता में रखा है।

बताया जा रहा है कि आरोपित की तलाश में पुलिस की कई टीमें पहले ही रवाना की जा चुकी हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस आरोपित को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। माना जा रहा है कि पुलिस की लगातार दबिश और बढ़ते कानूनी शिकंजे के चलते गिरधारी लाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

एसआईटी की जांच में सामने आए साक्ष्यों को भी आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब पुलिस के सामने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की चुनौती है।