उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसों का रिकॉर्ड किया तलब, 30 सितंबर तक लेनी होगी मान्यता

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार 30 जून, 2026 को मदरसा बोर्ड को समाप्त कर चुकी है, उसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के नियम प्रभावी हैं, इसके बाद भी यदि कोई मदरसा धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो अवैध माना जाएगा और ऐसे मदरसे पर कार्रवाई की सिफारिश के लिए समग्र रिपोर्ट प्राधिकरण शासन को प्रेषित करेगा।

सभी जिलाें से शिक्षा विभाग में आवेदन करने वाले मदरसों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। प्राधिकरण को देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में संचालित कुछ मदरसों की शिकायतें मिली हैं। ऐसे अवैध मदरसे पर कार्रवाई की जाएगी। मदरसा बोर्ड में प्रदेश के 400 जूनियर और 52 सीनियर स्तर के मदरसे पंजीकृत थे। जिनमें से अभी तक केवल 60 ने ही शिक्षा विभाग में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की मान्यता के लिए आवेदन किया है। वहीं, बीते बुधवार को जिस अवैध मदरसे पर छापेमारी की गई, उसके संबंध में प्राधिकरण के चेयरमैन शुक्रवार को अल्पसंख्यक कल्याण सचिव को अवगत कराएंगे। प्राधिकरण के चेयरमैन प्रो. सुरजीत सिंह गांधी ने संपर्क करने पर बताया कि प्रदेश में कुछ अवैध मदरसे अभी भी संचालित किए जा रहे हैं, जो समाप्त हो चुके मदरसा बोर्ड से भी पंजीकृत नहीं थे और वह शिक्षा विभाग से भी पंजीकरण में रुचि नहीं ले रहे हैं। इन अवैध मदरसों का रिकार्ड तैयार कर सख्त कार्रवाई की शासन से सिफारिश की जाएगी।