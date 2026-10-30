उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, पुलिस-फॉरेस्ट और आबकारी विभाग में खुली भर्ती

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक और कदम उठाया है।

विभिन्न विभागों में 1818 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती से प्रदेश के युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अब तक प्रदेश में 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।