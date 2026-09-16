उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा और होगी पुख्ता, इसके पीछे क्या है वजह?

राज्य ब्यूरो, देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार राष्ट्रहित में लिए जा रहे कड़े निर्णयों को देखते हुए उनकी सुरक्षा और कड़ी करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए पुलिस अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने जा रही है।

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में कई अहम और कड़े निर्णय लिए हैं। इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा का घेरा मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस दौरान लगातार सभा व बैठकों का दौर चलेगा।