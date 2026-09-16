उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा और होगी पुख्ता, इसके पीछे क्या है वजह?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।
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राज्य ब्यूरो, देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार राष्ट्रहित में लिए जा रहे कड़े निर्णयों को देखते हुए उनकी सुरक्षा और कड़ी करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए पुलिस अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने जा रही है।
पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में कई अहम और कड़े निर्णय लिए हैं। इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा का घेरा मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस दौरान लगातार सभा व बैठकों का दौर चलेगा।
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सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की उपस्थिति अधिक रहेगी। इसे देखते हुए उनकी सुरक्षा को और सुद्ढ़ करने की जरूरत महसूस की गई है। अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है।