उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, बदरी-केदारनाथ में हुई पूजा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं, उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की।
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राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके 51वें जन्मदिन (16 सितंबर) पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी समेत केंद्रीय नेताओं समेत देशभर के नैताओं ने सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकानाएं दी हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार प्रात: को श्री बदरीनाथ धाम में विशेष पूजा-अर्चना एवं महाभिषेक तथा श्री केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक पूजा संपन्न हुई।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की है। उन्हाेंने धामी के अनुभव, समर्पण और दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि इनके माध्यम से वह राज्य को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं और उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री की आत्मीय शुभेच्छाओं, उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए उनका आभार जताया है। इधर, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, दायित्वधारियों समेत अन्य गणमान्य जनों ने भी मुख्यमंत्री से अलग-अलग मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
महत्वपूर्ण भूमिका
प्रधानमंत्री दी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि राष्ट्र और समाज के हित में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य उनके जीवन को यश और गौरव से परिपूर्ण करें। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया।
साथ ही कहा कि देश शक्ति की सप्तधारा के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है। ऐसे में प्रदेश के सामर्थ्य, संसाधनों और जनशक्ति को नए आयाम देने का प्रयास अहम है। इस दिशा में मुख्यमंत्री धामी के सक्रिय योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
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मुख्यमंत्री धामी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री की आत्मीय शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और विशेष स्नेह हमें सदैव नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड का जन-जन पूरे समर्पण के साथ प्रदेश की प्रगति में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि ''विकसित भारत’ के विराट संकल्प की सिद्धि में ''विकसित उत्तराखंड’ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसी संकल्प के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी योगदान देगा।
इधर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदीप बत्रा, वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बंशीधर भगत, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल समेत अन्य विधायकों, दायित्वधारियों ने भी मुख्यमंत्री धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। सभी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दीं।
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अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में आप देवभूमि उत्तराखंड की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के साथ जन-जन तक विकास कार्यों को पहुँचा रहे हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।