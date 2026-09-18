उत्तराखंड में आठ गुना महंगी हुई गैस से बनी बिजली, बंदी के कगार पर प्लांट

राज्य ब्यूरो, देहरादून। वर्ष 2016-17 में बिजली खरीद के लिए गए एक गलत फैसले का बोझ अब भी उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था उठा रही है।

321 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयंत्रों के साथ किए गए दीर्घकालीन करार में बिजली की लागत उास समय बेतहाशा तय कर दी गई, जो कि अब इतनी अधिक हो गई है कि सस्ती बिजली के दौर में यूपीसीएल को इनसे खरीद अत्यंत सीमित करनी पड़ रही है।