खुशखबरी! ईपीएफओ ने बढ़ाई लिमिट, उत्तराखंड में 40 हजार नए कर्मचारियों को पेंशन मिलेगा सुरक्षा कवच

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में 40 हजार से अधिक ऐसे नए कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) पेंशन के दायरे में आने की उम्मीद है, जो अब तक वेतन सीमा के कारण ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की पात्रता के लिए मासिक वेतन पर पेंशन कटौती सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीवीबी सिंह के अनुसार, देशभर में इस फैसले से ईपीएफओ से करीब 51 लाख नए अंशधारकों के जुड़ने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत 25 हजार तक मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को नियमित पीएफ अंशदान के साथ कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा का अवसर मिलेगा।

ईपीएफओ के अनुसार कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित पीएफ वेतन सीमा से अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता से वंचित रह जाते थे। नई 25 हजार की सीमा से ऐसे कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अब सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकेगा।

रोजगार को औपचारिक बनाने पर भी जोर ईपीएफओ देहरादून की ओर से सामाजिक सुरक्षा कवरेज मजबूत करने के साथ रोजगार के औपचारिकीकरण और अनुपालन में सुधार के लिए भी विभिन्न पहल की जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना प्रमुख है।

योजना का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और नए कर्मचारियों को संगठित कार्यबल एवं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है। गढ़वाल क्षेत्र में योजना की पहली किस्त के दौरान पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को करीब 19 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।