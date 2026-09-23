अब 25 हजार तक वेतन वालों को PF, पेंशन और बीमा का सुरक्षा कवच

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब 25 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने ईपीएफ में अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है। नई व्यवस्था 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गई है। सितंबर 2014 के बाद करीब 12 वर्ष में पहली बार वेतन सीमा में संशोधन किया गया है। इससे 15 हजार से अधिक और 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा का रास्ता खुल गया है।

ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभिषेक कुमार मिश्र ने बताया कि नई व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा बीमा योजना (ईडीएलआई) का लाभ मिलेगा।

कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के साथ मासिक पेंशन और परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान होगा। ईडीएलआई के तहत पात्र सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को सात लाख रुपये तक के जीवन बीमा की सुरक्षा भी मिल सकती है।



पहले 15 हजार से अधिक वेतन वाले थे दायरे से बाहर

अब तक 15 हजार रुपये से अधिक वेतन पर नियुक्त कई कर्मचारी ईपीएफ के अनिवार्य दायरे से बाहर रह जाते थे। वेतन सीमा बढ़ने से ऐसे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। नियोक्ताओं को 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले सभी पात्र कर्मचारियों का ईपीएफ में नामांकन सुनिश्चित करना होगा। यूएएन बनाने के लिए उमंग एप पर फेस आथेंटिकेशन की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।