गैस ग्राहकों के लिए आफत... 26 अक्टूबर को थमेंगे सिलेंडर के पहिए, 236 रुपये KYC और 75 रुपये डिलीवरी की मांग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर बेचने वाले वितरकों ने सिलेंडर की डिलीवरी में तत्काल 75 रुपये बढ़ाने, केवाईसी के एवज में 236 रुपये देने समेत अन्य मांगों को लेकर अब आरपार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वितरकों ने 26 अक्टूबर को पूरे देश में हड़ताल की जानकारी दी है। साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने की भी घोषणा की है।

मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे वितरकों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन डा. वैभव शर्मा को सौंपा। बताया कि एक सितंबर से वितरक चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। कहा कि नान फ्यूल रिलेटेड/एआरबी उत्पादों की बिक्री के लिए वितरकों पर कथित रूप से डाले जा रहे दबाव को समाप्त करना जरूरी है।