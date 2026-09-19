उत्तराखंड विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने बांधी सीट बेल्ट, सरकार के खिलाफ चार्जशीट होगी चुनावी हथियार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी कांग्रेस अब विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर इसे चुनावी हथियार बनाने जा रही है।

अभी तक कथित भूमि घपलों को लेकर चार्जशीट जारी कर चुकी कांग्रेस अब आने वाले दिनों में खनन, आबकारी, बेरोजगारी, महिला अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन समेत अन्य विषयों से जुड़े मुद्दों पर चार्जशीट जारी कर सरकार से जवाब मांगेगी।

कांग्रेस की योजना केवल चार्जशीट जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इन मुद्दों को सरकार की विफलता के तौर पर इन्हें जनता के बीच रखेगी। यानी, चार्जशीट को दस्तावेज से आगे बढ़ाकर चुनावी संवाद का माध्यम बनाने की तैयारी है।