उत्तराखंड की सियासत में फिर हलचल, अब हरीश रावत के इस्तीफे से जुड़े लेटर ने उड़ाई कांग्रेस की नींद
ईडी की कार्रवाई से आहत उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की ...और पढ़ें
समय कम है?
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ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। अभी कुछ दिन पहले हरीश रावत के पीएस चंदन जीना के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। जिससे आहत उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। अब उनके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक पत्र भेजा गया है।
हरीश रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश का पत्र प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भेजा है। बुधवार को यह पत्र गणेश गोदियाल को मिला। एक पन्ने के अपने पत्र में हरदा ने इंटरनेट मीडिया पर किए गए पोस्ट की बात दोहराई है। उन्होंने लिखा है पीएस चंदन जीना के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई से वह आहत हैं। इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए वह कांग्रेस के सभी सांगठनिक पदों से हटना चाहत हैं।
हरीश रावत के इस पत्र पर गणेश गोदियाल का कहना है कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके इस्तीफे का प्रश्न ही नहीं उठता।
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सोमवार को जारी किया था वीडियो
हरदा ने विगत शनिवार को अपने ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद यह पेशकश की थी। लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हरदा ने इंटरनेट मीडिया में वीडियो जारी कर कहा था कि वह अपनी पेशकश को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलेंगे। मुलाकात के लिए उनसे समय मांगा गया है।
हरदा ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई पेशकश नहीं की, जिससे किसी को नाराज या परेशान होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। उनकी वजह से इस लड़ाई में कोई व्यवधान न हो, इसलिए यह पेशकश की है।
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ये था मामला
बता दें कि वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता से जुड़े मनी लांड्रिंग मामला सामने आया था।
इसके तहत ईडी ने विगत शुक्रवार को रावत के ओएसडी रहे चंदन सिंह जीना (अब वैयक्तिक सहायक) के देहरादून में तपाेवन स्थित आवास पर छापा मारा था। इसमें 32 लाख की बेहिसाबी नकदी, लगभग 200 ग्राम सोना और कीमती घड़ियां बरामद की गई थी। इसके बाद से यह प्रकरण सुर्खियों में है और इसने प्रदेश कांग्रेस में हलचल मचाई हुई है।