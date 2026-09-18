उत्तराखंड की सियासत में फिर हलचल, अब हरीश रावत के इस्तीफे से जुड़े लेटर ने उड़ाई कांग्रेस की नींद

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। अभी कुछ दिन पहले हरीश रावत के पीएस चंदन जीना के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। जिससे आहत उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। अब उनके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक पत्र भेजा गया है।

हरीश रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश का पत्र प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भेजा है। बुधवार को यह पत्र गणेश गोदियाल को मिला। एक पन्ने के अपने पत्र में हरदा ने इंटरनेट मीडिया पर किए गए पोस्ट की बात दोहराई है। उन्होंने लिखा है पीएस चंदन जीना के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई से वह आहत हैं। इससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए वह कांग्रेस के सभी सांगठनिक पदों से हटना चाहत हैं।