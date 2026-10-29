उत्तराखंड से हजारों कांग्रेसजन दिल्ली में 'वोट बचाओ' रैली में होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली वोट बचाओ-देश बचाओ रैली में उत्तराखंड से हजारों कांग्रेसजन प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं मीडिया चेयरमैन राजीव महर्षि ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के लिए पार्टी देशव्यापी अभियान चला रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भी नाम हटाने संबंधी शिकायतें सामने आई हैं।