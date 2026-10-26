देहरादून में PM मोदी के पिता के खिलाफ खरगे की विवादित टिप्पणी के विरोध में फूंका पुतला, जताया आक्रोश

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिवंगत पिता पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लैंसडोन चौक पर खरगे का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का राजनीतिक विरोध करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उनके दिवंगत पिता को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद नीतियों और विचारधाराओं पर होने चाहिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक टिप्पणियों पर नहीं। कहा कि सार्वजनिक जीवन में शालीनता व परस्पर सम्मान बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।