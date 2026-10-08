उत्तराखंड में SIR पर गरमाई सियासत: कांग्रेस का 'वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च', प्रदेश भर में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में गुरुवार को मतदाता सूची और कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर 'वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च' निकाला गया।

कांग्रेसियों ने वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च निकाला

उत्तरकाशी: जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को मतदाता सूची और कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर 'वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च' निकाला। इस दौरान कांग्रेसियों ने बस अड्डे के पास मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंककर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से बस अड्डा तक निकाले गये मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बांह पर काली फीती बांधकर पहुंचे कांग्रेसियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सरकार के साथ मिली भगत कर और वोट चोरी करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लंबे समय से मतदाता सूची एवं कथित वोट चोरी का मुद्दा देश के सामने उठा रहे हैं। कांग्रेस इन मामलों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग करती है, ताकि प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

बाद में, कांग्रेसियों ने नगर पालिका परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास पहुंचा, जहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, जो वयस्क मताधिकार का संवैधानिक आधार है, का वाचन किया गया। प्रदर्शन में कमल सिंह रावत, कनकपाल परमार, विजेंद्र नौटियाल, सुधीश पंवार, शीशपाल पोखरियाल, भगत सिंह, एकादशी, जावेद खान, अनुराग रांगड़ आदि रहे।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंका चंपावत : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और गांधी चौक पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिराग़ फर्त्याल की अगुवाई में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता मोटर स्टेशन स्थित गांधी चौक पर एकत्रित हुए। यहां उन्होंने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी सवाल उठाए। गांधी चौक पर धरना देकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की।