राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुक्रवार सुबह सचिवालय में होगी।

इस बैठक में महिला स्वयं सहायता समूहों व लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि, अतिथि शिक्षकों का वेतन, पीआरडी कर्मियों, भोजनमाताओं व आशा कार्यकर्ताओं समेत महिला कार्मिकों के मानदेय से संबंधित विषयों के साथ कार्मिक, शिक्षा, वन, उद्याेग व स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषय आ सकते हैं।

पीआरडी जवानों की नजर देहरादून : पीआरडी जवानों की आज (शुक्रवार) होने वाली कैबिनेट बैठक पर नजर टिक गई हैं। लंबे समय से दो सूत्रीय मांगों के लिए संघर्षरत पीआरडी जवान अधिकारियों के आश्वासन पर शांत हैं। वहीं, मांगों पूरी नहीं हुई तो पीआरडी जवान सीएम आवास कूच करेंगे गुरुवार को प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव व खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव से मुलाकात की। इस दौरान आला अधिकारियों की ओर से प्रतिनिधि मंडल को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया।