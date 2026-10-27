उत्तराखंड बजट: सनातन संस्कृति और तीर्थों के विकास पर धामी सरकार का जोर, अर्द्धकुंभ के लिए भी 290 करोड़ आवंटित

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। हिमालय की गोद में बसी देवभूमि उत्तराखंड की पहचान उसकी दिव्य धरोहरों, धर्मस्थलों और सनातन परंपरा से है। गंगा की पावन धारा से लेकर मां नंदा की राजजात पहाड़ के लोकजीवन की आत्मा है।

इसी धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में धामी सरकार ने अनुपूरक बजट में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। कुंभ की भव्यता, गंगा कारिडोर के विकास और नंदा राजजात की परंपरा को संबल देने के लिए कुल 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।