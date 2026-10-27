धामी सरकार का अनुपूरक बजट, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास को मिलेगी नई चमक, देखें किस विभाग को क्या मिला

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में भी विकास की बुनियाद मजबूत करने का संकल्प धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम अनुपूरक बजट में नजर आया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुनियादी ढांचे को विकास की धुरी बनाते हुए सड़क, बिजली, पेयजल और शहरी सुविधाओं से लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक के लिए खजाना खोला।

कुल 7,844.18 करोड़ के अनुपूरक बजट में 4,164.32 करोड़ पूंजीगत मद के लिए रखकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास की नींव को मजबूत करना है।

पूंजीगत मद की 53.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के बीच सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए करीब 1,800 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया। इस प्रयास के जरिये सरकार ने पहाड़ से मैदान तक बुनियादी सुविधाओं का जाल मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।



प्रमुख मदों के लिए आवंटित बजट



सेक्टर - बजट प्रविधान

-अवसंरचना विकास -500 करोड़

-जोशीमठ भू-धंसाव कार्य - 48 करोड़

-शहरी विकास एडीबी योजनाएं - 100 करोड़

-शहरी विकास विभाग के भवन - 15 करोड़

-पुलिस आवासीय भवन - 55 करोड़

-न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर - 22 करोड़

-पंचायत भवन निर्माण -05 करोड़



खास बातें



गांवों की राह आसान, सड़कों की मरम्मत पर 61 करोड़

ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए 61 करोड़ का प्रविधान किया गया है। इसमें लोक निर्माण विभाग के तहत 31 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 30 करोड़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का रखरखाव गांवों को बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

बिजली नेटवर्क होगा मजबूत, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 270 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न मदों के लिए बजट का प्रविधान किया गया, इसमें खुड़पिया फार्म परियोजना सहित पारेषण और वितरण व्यवस्था से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। बिजली की बढ़ती मांग के बीच नेटवर्क की क्षमता, आपूर्ति की विश्वसनीयता और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार ने जोर दिया है।