अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा ने उन विधानसभा सीटों पर विशेष रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जहां पार्टी अब तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है या लंबे समय से उसे जीत का इंतजार है। इन सीटों पर चुनावी समीकरण बदलने के लिए पार्टी बड़े और प्रभावशाली चेहरों को मैदान में उतारने की संभावनाएं तलाश रही है।

प्रदेश में चकराता, धारचूला, मंगलौर और पिरान कलियर ऐसी सीटें हैं, जहां राज्य गठन के बाद से भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई है। वहीं भगवानपुर में पार्टी को वर्ष 2002 में पहली और अब तक की एकमात्र जीत मिली थी। हल्द्वानी में भी वर्ष 2007 के बाद से भाजपा जीत हासिल नहीं कर सकी है।

बदले सामाजिक समीकरण बने चुनौती चकराता में कांग्रेस के प्रीतम सिंह का लंबे समय से प्रभाव रहा है, जबकि धारचूला में हरीश धामी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। हरिद्वार जिले की मंगलौर और पिरान कलियर सीटों पर सामाजिक और जनसांख्यिकीय समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं।

भाजपा इन क्षेत्रों में बदलती मतदाता संरचना और मतदान के रुझान का आकलन कर रही है। पार्टी की रणनीति इस बार केवल पुराने चुनावी समीकरणों पर निर्भर रहने के बजाय मतदाताओं की नब्ज समझकर प्रत्याशी तय करने की है। मंगलौर, पिरान कलियर व भगवानपुर में इस रणनीति पर विशेष मंथन किया जा रहा है।