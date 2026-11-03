दिव्यांग की संपत्ति कब्जाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस रखे अपना पक्ष: रुचि भट्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कांग्रेस नेताओं प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत से जुड़े हालिया प्रकरणों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों और महिला अपराधों पर भाषण देने वाले कांग्रेस नेता अपने ही नेताओं पर लगे आरोपों के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

यह राजनीति में नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख हरक सिंह रावत से जुड़े मामलों ने पार्टी की नैतिकता पर सवाल खड़े किए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर वरिष्ठ नेता के परिजनों पर बेटियों को धमकाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत पर जेनी प्रकरण और पारिवारिक संबंधों को लेकर चर्चाएं फिर सार्वजनिक हुई हैं।

उन्होंने कहा कि एक दिव्यांग की संपत्ति पर कब्जे की कोशिश के आरोपों में भी पूर्व कैबिनेट मंत्री का नाम सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों पर रहे नेताओं से उच्च नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती है।