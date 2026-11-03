जेनी प्रकरण: उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाला मामला, जानें किस तरह चला था आरोप-प्रत्यारोप का दौर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड को बने तीन साल भी पूरे नहीं हुए थे। पहाड़ की नई राजनीतिक व्यवस्था पांव जमाने की कोशिश कर रही थी। मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी और हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। तभी एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने विधानसभा से लेकर सचिवालय और सियासी गलियारों में तूफान ला दिया।

इस प्रकरण के केंद्र में थी असम से आई एक अविवाहित युवती जेनी। जून 2003 में देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में जेनी ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म की यह घटना प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित मुद्दा उस समय बन गया, जब जेनी ने तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत को बच्चे का पिता बताया।

18 जून 2003 को विधानसभा में विपक्षी दलों ने इस प्रकरण को सदन में उठाकर हंगामा किया। हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सदन में भावुक होकर कहा था, 'मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जब तक बेदाग साबित नहीं हो जाता, विधानसभा में प्रवेश नहीं करूंगा।'

तब हरक ने भाजपा के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं पर भी साजिश का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की। 25 जुलाई 2003 को सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। सीबीआई ने डीएनए परीक्षण कराया। बच्चे से हरक सिंह रावत के डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए और हरक सिंह को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई।



जेनी को तलाशती रही पुलिस, मोबाइल बंद और पता निकला फर्जी हरक पर आरोप लगाने और बाद में शिकायत वापस लेने वाली जेनी को बाद में उत्तराखंड पुलिस तलाशती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस की छानबीन में महिला का मोबाइल फोन बंद मिला, जबकि उसने दिल्ली का जो पता दिया था, वह भी गलत निकला।

पुलिस ने उसे तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद तक मांगी थी। 13 अगस्त 2016 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पुलिस को पता चला कि महिला जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही थी, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत था।

देहरादून पुलिस को उसके बताए पते के भी गलत होने की जानकारी मिली। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव क्षेत्र की पुलिस से संपर्क कर उसकी तलाश में सहयोग मांगा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।



तब हरीश रावत तक पहुंची थी साजिश की आंच