उत्तराखंड भाजपा की जिम्मेदारी मिलते ही एक्शन मोड में राम माधव, 25 को कोर कमेटी की बैठक में करेंगे प्रदेश टीम से मुलाकात

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा की नई टीम की कोर कमेटी की पहली बैठक 25 सितंबर को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में होगी।

नियुक्ति के दो दिन बाद ही उत्तराखंड प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन व बांसुरी स्वराज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा होगी।