उत्तराखंड में भाजपा का लक्ष्य '60 पार', प्रदेश प्रभारी राम माधव ने दिया प्रचंड जीत का मंत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन व बांसुरी स्वराज ने अपने प्रथम प्रवास में पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों का रोडमैप रखा।

राम माधव ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में सिर्फ जीत नहीं बल्कि प्रचंड जीत की सरकार यानी 60 पार के लिए काम करना है। कहा, कई राज्यों में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई है, उत्तराखंड को ऐसा आठवां राज्य बनाना है।

इसके लिए कार्यकर्ताओं को पहली बार चुनाव लड़ने व पहली बार जीतने की मानसिकता से जनता के बीच जाना होगा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष-प्रदेश प्रभारी राम माधव ने कहा, पीएम मोदी और सीएम धामी की सरकार में राज्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

हमें सरकार की उपलब्धियां तो जन जन तक पहुंचानी हैं, विपक्ष की नकारात्मक सोच का मुखौटा भी जनता के सामने उतारना होगा।

सहप्रभारी एवं सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि कुछ दल धर्म, क्षेत्र जाति, भाषा के बाद अब युवाओं को उम्र के आधार पर बांटने में जुटे हैं

ऐसे अभियानों का नेतृत्व कोई आम आदमी बनकर तो कोई कांग्रेसी नेता कर रहा है, जो अगले चार वर्षों में सीनियर सिटीजन बनने वाला है। इनके नाम अलग-अलग हैं, लेकिन ये सब नेता अंदर से राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी सोच से भरे हैं, इन्हें बेनकाब करना जरूरी है।