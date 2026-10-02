देहरादून के विकासनगर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, विकासनगर। देहरादून के चकराता-त्यूणी-मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्यूणी से पहले चिल्हाड गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से उसमें सवार उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी दुर्गेश चौधरी (39) की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके अलावा, कार सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन व एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय लोगों के साथ संयुक्त रेस्क्यू कर उपचार के लिए एंबुलेंस राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्यूणी में भर्ती कराया है।