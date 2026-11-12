उत्तराखंड में 5000 पॉलीटेक्निक छात्रों की लगी लॉटरी, पढ़ाई के साथ मिलेंगे रोजगार के मौके

अशोक केडियाल, देहरादून। प्रदेश के 71 सरकारी पालीटेक्निक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से दक्ष बनाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग (आइआरडीटी) में 488.52 लाख रुपये की लागत से एडवांस ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है।

इस केंद्र के माध्यम से प्रतिवर्ष 5000 पालीटेक्निक छात्रों को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के पालीटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। प्रशिक्षण केंद्र में विद्यार्थियों को परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ इंडस्ट्री 4.0, इमर्जिंग टेक्नोलाजी और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जानकारी दी जाएगी।

प्रदेश के सभी सरकारी पालीटेक्निक के विद्यार्थियों को 30-30 के बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आटोमेशन, इलेक्ट्रानिक सर्किट, इलेक्ट्रानिक्स प्रोडक्शन, सिमुलेटर और पीएलसी (प्रोग्रामेबल लाजिक कंट्रोलर) जैसी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की गई हैं। यहां विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल आटोमेशन, मशीन कंट्रोल, प्रोडक्शन प्रोसेस और उपकरणों के संचालन का व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा।