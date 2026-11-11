Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में बड़े फेरबदल की तैयारी, आज बदल सकते हैं कई जिलों के जिलाधिकारी व कप्तान

By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 11 Nov 2026 11:50 AM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2026 11:52 AM (IST)

प्रदेश में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना है, जिसमें सचिव स्तर से लेकर जिलों के जिलाधिकारी और कप्तानों के स्थानांतरण की तैयारी है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। शासन में सचिव स्तर से लेकर जिलों में जिलाधिकारियों व कप्तानों के स्थानांतरण की तैयारी है।

आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक समय से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाएं। इस कड़ी में सरकार को गुरुवार से पहले स्थानांतरण करने हैं।

अभी प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह और फिर दीपावली के अवकाश के कारण ये स्थानांतरण नहीं हो पाए थे। प्रदेश में 15 नवंबर को आयोग की टीम आ रही है।

ऐसे में अब बुधवार को स्थानांतरण आदेश जारी होने की उम्मीद है। सूत्रों की मानें तो कार्मिक व गृह विभाग में स्थानांतरण सूचियां तैयार हो गई है, इन्हें बस जारी करना शेष है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले महिला न्याय पर सियासी घमासान, अंकिता से जेनी प्रकरण तक मचा बवाल

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेनी ने फिर खोली जुबान, हरक सिंह रावत पर नए आरोप

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।