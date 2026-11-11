चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में बड़े फेरबदल की तैयारी, आज बदल सकते हैं कई जिलों के जिलाधिकारी व कप्तान

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। शासन में सचिव स्तर से लेकर जिलों में जिलाधिकारियों व कप्तानों के स्थानांतरण की तैयारी है।

आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक समय से जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाएं। इस कड़ी में सरकार को गुरुवार से पहले स्थानांतरण करने हैं।