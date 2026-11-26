राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने चुनाव की आहट के बीच प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके तहत 18 आईपीएस व 12 आईएएस के साथ ही पीसीएस और सचिवालय सेवा के दो-दो अधिकारियों के दायित्व बदले गए हैं। ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, चमोली व बागेश्वर में नए पुलिस कप्तानों की तैनाती की गई है।

निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर तक एक ही स्थान पर जमे कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधी आदेश प्रदेश सरकार को दिए हैं। इसके अनुपालन में बुधवार देर रात सरकार ने आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए। आईपीएस मणिकांत मिश्रा को ऊधमसिंह नगर, देवेंद्र पींचा को पौड़ी, अर्पण यदुवंशी को नैनीताल, सरिता डोबाल को टिहरी, अमित श्रीवास्तव द्वितीय को चमोली और जगदीश चंद्र को बागेश्वर का पुलिस कप्तान बनाया गया है।

वहीं, नैनीताल में कप्तान के रूप में तैनात मंजूनाथ टीसी को 31 वीं वाहिनी पीएससी रुद्रपुर में सेनानायक, टिहरी की एसएसपी श्वेता चौबे को सेनानायक आईआरबी द्वितीय, पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पंवार को पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा अभिसूचना मुख्यालय, ऊधमसिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति को सेनानायक एसडीआरएफ, चमोली में तैनात सुरजीत पंवार को पुलिस मुख्यालय व नैनीताल में तैनात जगदीश चंद्र को पुलिस अधीक्षक बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है।

बागेश्वर में तैनात जितेंद्र मेहरा को पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के पद पर भेजा गया है। वहीं, आईपीएस पंकज भट्ट को सेनानायक आईआरबी प्रथम बैलपड़ाव, अमित श्रीवास्तव प्रथम को पुलिस अधीक्षक अभिसूचना, विशाखा अशोक भदाणे को पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, आईपीएस हरीश वर्मा को सेनानायक, 46 वीं वाहिनी, पीएसी, रुद्रपुर और शाहजहां जावेद खान को पुलिस अधीक्षक, फायर सर्विस की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

फैनई को आबकारी व राजेश कुमार को खनन का जिम्मा सरकार ने शासन स्तर पर 17 अधिकारियों के विभागों में भी बड़ा बदलाव किया है। प्रमुख सचिव एलएन फैनई को आबकारी का जिम्मा सौंपा गया है। सचिव दिलीप जावलकर से वित्त की जिम्मेदारी वापस ली गई है। डा रंजीत कुमार सिन्हा को सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा व बृजेश कुमार संत को खेल एवं युवा कल्याण विभाग का दायित्व दिया गया है। डा आर राजेश कुमार को सचिव व महानिदेशक खनन की जिम्मेदारी दी गई है।

युगल किशोर पंत को तकनीकी शिक्षा, रंजना राजगुरू को नियोजन, रीना जोशी को श्रम, विनीत कुमार को अपर सचिव जलागम व अल्पसंख्यक कल्याण, मनुज गोयल को अपर सचिव वित्त, मेहरबान सिंह बिष्ट को गृह व अभिनव शासन को अपर सचिव सहकारिता का जिम्मा दिया गया है। आईपीएस व विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा से खेल एवं युवा कल्याण का पदभार वापस लिया गया है।