राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड की तीन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की 204 मेगावाट क्षमता की तांकुल, सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ और त्यूणी प्लासू परियोजनाओं को महत्वपूर्ण स्वीकृतियां मिल गई हैं।

इनमें 12 मेगावाट की तांकुल परियोजना को अंतिम वन स्वीकृति के साथ सार्वजनिक निवेश बोर्ड का अनुमोदन मिल गया है, जबकि 120 मेगावाट की सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ और 72 मेगावाट की त्यूणी प्लासू को अंतिम वन स्वीकृति मिली है। 2004 में यूजेवीएनएल को आवंटित हुई थी सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ इन परियोजनाओं का इंतजार वर्षों पुराना है। त्यूणी प्लासू की शुरुआत वर्ष 1971-72 में हुई थी। पांच दशक से अधिक समय बाद इसे अंतिम वन मंजूरी मिली है। वहीं, सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ वर्ष 2004 में यूजेवीएनएल को आवंटित हुई थी। करीब 22 साल बाद इसे यह स्वीकृति मिली है। तांकुल की वन स्वीकृति प्रक्रिया वर्ष 2019 से चल रही थी।